Tekirdağ'da

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi ve Barilla firması arasında yürütülen "Barilla Sürdürülebilir Makarnalık Buğday Üretim Projesi"nin üretici bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, gıdanın her ülke için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Arat, projenin bölge üreticisine model olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gıdanın ham maddesini üreten tarım sektörüdür. Bu noktada çiftçilerimiz çok önemli. Bir taraftan tarım toprakları azalırken, bir taraftan da insan nüfusu artıyor. Dolayısıyla topraktan daha fazla faydalanmamız lazım. Birim alandan daha fazla verim elde etmemiz lazım. Bunu yaparken aynı zamanda doğaya da dost kalmamız lazım. Bugün aldığımız verimi 50 sene sonra alamayacaksak 50 sene sonra insanlar ne yiyecek. Bugünden bunun hesabını yaparak tarım yapmamız lazım. Akıllı, bilinçli tarım yapmamız lazım. Bu yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz."

Barilla Kurumsal Dış İlişkiler Sorumlusu Hakan Göker de proje hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

Toplantıya NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.