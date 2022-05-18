Tekirdağ'da otomobilinde 1700 mermi ele geçirilen sürücü gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilinde 1700 mermi bulunan sürücü gözaltına alındı.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 750 yivsiz av tüfeği mermisi, 500 kuru sıkı tabanca mermisi, 400 havalı tabanca mermisi ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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