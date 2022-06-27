Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

27.06.2022 17:19
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi personeli, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı kapsamında "Aile İçi İletişim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim aldı.

Çorlu Belediyesi personeli, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı kapsamında "Aile İçi İletişim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim aldı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi işbirliğiyle, belediye hizmet binasında düzenlenen eğitimler iki hafta boyunca 20 oturumda gerçekleştirildi.

Belediye personelinin tamamının katılım sağladığı eğitimlerde uzman psikolog ve sosyologlar ile görevli polis memurları tarafından aile içi iletişim, öfke kontrolü, aile içi şiddetle mücadele, stres yönetimi konuları ele alındı.

2. Lavanta Tarla Günleri Şenliği düzenlendi

Ergene'de, 2. Lavanta Tarla Günleri Şenliği düzenlendi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyenin tarımsal üretim alanında düzenlenen şenlikte, 2022 yılında ortaya koydukları projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

Ergene Belediyesi çalışmalarına devam ettiğini anlatan Yüksel, "Bizi her platformda yalnız bırakmayan tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

2. Lavanta Tarla Günleri Şenliği kapsamında sembolik hasat yapıldı.

Bazı vatandaşlar lavanta tarlasında fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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