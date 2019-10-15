Son Dakika Haberleri: Teleferik gerginliğinde gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Teleferik gerginliğinde gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Teleferik gerginliğinde gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

25 dakika önce

Teleferik gerginliğinde gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildiSAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kurulmak istenen teleferiğe karşı çıkan gerginlikte gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Teleferik gerginliğinde gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kurulmak istenen teleferiğe karşı çıkan gerginlikte gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Teleferik AŞ. ile Sapanca Belediyesi arasında Kırkpınar Mahallesi'nden başlayarak bin 500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkinde sona erecek Teleferik Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale yapılmıştı. Bölgede çok sayıda ağacın kesileceğini iddia eden mahalle sakinleri de projenin yapılacağı alanda çadır kurup eylem başlattı. Uzun süredir eylemlerine devam eden gruba polis ve zabıta ekipleri eylemi sonlandırmaları yönünde uyarıda bulunmuştu. Uyarıları dikkate almayan gruba ekipler müdahale ettiği sırada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan müdahale sonrasında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Ö., C.Ö., Y.E.G., O.A., Ş.K., U.A., S.C.K. ve B.B isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesine sevk edildi.

Teleferik gerginliğinde gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sapanca Belediyesi, Sakarya, Sapanca, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
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