Son Dakika Haberleri: Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi
Son Dakika 3. Sayfa Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi

Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi

1 saat önce

Rusya'da yolda ilerleyen aracın sürücüsü telefonda konuştuğu kişiye kızınca arabasıyla önce bir okul öğrencisine ardından yaşlı bir adama çarptı.

Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi, System.String[]

Rusya'da yolda ilerleyen aracın sürücüsü telefonda konuştuğu kişiye kızınca arabasıyla önce bir okul öğrencisine ardından yaşlı bir adama çarptı.


Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde dün akşam saatlerine doğru araçlar trafikte ilerlerken bir otomobil sürücüsü bir anda aracının direksiyonunu 11 yaşındaki okul öğrencisinin üstüne kırdı. Çocuk hızla gelen aracın çarpmasıyla birlikte havada takla attı. Çocuk yolun ortasından gelen tramvayın önüne düşerken sürücü aracını bu kez yol kenarında ilerleyen yaşlı bir adamın üstüne sürdü. Yaşlı adamda çarpmanın şiddetiyle havada takla atıp yere düştü. Sürücü ise arkasına bile bakmadan yoluna tekrar dönüp trafikte ilerlemeye devam etti.


Yaşanan bu ilginç olayın ardından polis tarafından sürücünün gözaltına alındığı duyuruldu. Kazada yaralanan 11 yaşındaki okul öğrencisinin vücudunun bazı kısımlarında kırıklar olduğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken aracın çarptığı yaşlı adamın ise sağlık durumunun iyi olmadığı açıklandı.


Olayla ilgili soruşturma devam edilirken sürücünün ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılacağı ve büyük olasılıkla cezaevine gönderileceği öğrenildi. Sürücünün ilk ifadesinde telefonda görüştüğü kişiye çok sinirlendiği ve bu nedenle yayaların üstüne aracını sürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. - MOSKOVA

Nijniy Novgorod, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Telefonda konuştuğu kişiye kızdı,sinirini yayalara çarparak çıkardı
Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:56:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]