Ter Stegen'in Napoli Maçında Yaptığı Kurtarışlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Ter Stegen'in Napoli Maçında Yaptığı Kurtarışlar - Son Dakika Spor

Ter Stegen'in Napoli Maçında Yaptığı Kurtarışlar

13 dakika önce

FC Barcelona, UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turu maçında Napoli ile 1-1 berabere kaldı. 27 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen takımının San Polo'da beraberliği korumasında çok önemli bir rol oynadı.

FC Barcelona, UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turu maçında Napoli ile 1-1 berabere kaldı. 27 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen takımının San Polo'da beraberliği korumasında çok önemli bir rol oynadı.

Ter Stegen'in Napoli Maçında Yaptığı Kurtarışlar

Barcelona, Napoli, Polo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:21 
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