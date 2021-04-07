Terme'de larva ile mücadele çalışmaları başladı - Son Dakika

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama birimi, havaların ısınmasıyla larva ilaçlama çalışması başlattı.

Terme Belediyesi, özellikle yaz aylarında sorun teşkil eden sinek ve haşereye karşı ilçe genelinde larva ilaçlama çalışması başlattı.

Sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık alanlar, kanalizasyonlar, rögarlar, çöp konteynerleri, kanallar, yeşil alanlar ve haşere ve sinek oluşumuna neden olacak bütün alanlar ilaçlanıyor.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Termelilerin rahatı için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Bu dönemin haşere ile mücadele için en önemli dönem olduğunu biliyoruz. Ekiplerimiz larva oluşumunu önlemek için şimdiden sahada. Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için mücadele çalışmalarımız mevsim boyunca devam edecek." dedi.