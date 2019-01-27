Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu xx, Fatih Söyler xx, Özcan Sultanoğlu xx

Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Şahin Şafakoğlu x, Aytaç Sulu x, Canberk Dilaver xx, Oğuz Gürbulak x (Erhan Şentürk dk. 89 ?), Okan Dernek x, İlyas Yavuz x (Enes dk. 74 x), Onur Eriş xx (Yılmaz dk. 69 xx), Samet Asatekin xx, Abdülkadir Özden xxx

Gümüşhanespor: Hasan Akkınay x, Muharrem Doğan xx, Fırat Arıkan x, Kadir Arı xx, Ahmet Güven x, Azad Odabaşı xx, Murat Kayalı x (Hasan Kaşıkara dk. 80 x), Burak Sarı x (Hüseyin Altuğ dk. 58 x), Sancar Yıldırım x, Mehmet Çiçek xx, Tugay Adamcıl x (Tekin Adar dk. 65 x)

Goller: Abdulkadir (dk. 10), Onur (dk. 51 pen.) (Samsunspor), Kadir Arı (dk. 12) (Gümüşhanespor)

Kırmızı kart: Sancar (dk. 74) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Okan (Samsunspor), Ahmet Güven, Fırat Arıkan, Burak Sarı, Hüseyin Altuğ (Gümüşhanespor) - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Spor
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