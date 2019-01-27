Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Yılport Samsunspor
, sahasında Gümüşhanespor
'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu xx, Fatih
Söyler xx, Özcan Sultanoğlu xx
Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal
xx, Şahin Şafakoğlu x, Aytaç Sulu x, Canberk Dilaver
xx, Oğuz Gürbulak
x (Erhan Şentürk
dk. 89 ?), Okan Dernek x, İlyas Yavuz
x (Enes dk. 74 x), Onur Eriş
xx (Yılmaz dk. 69 xx), Samet Asatekin xx, Abdülkadir Özden xxx
Gümüşhanespor: Hasan Akkınay x, Muharrem Doğan
xx, Fırat Arıkan
x, Kadir Arı
xx, Ahmet Güven
x, Azad Odabaşı xx, Murat Kayalı
x (Hasan Kaşıkara dk. 80 x), Burak Sarı x (Hüseyin Altuğ dk. 58 x), Sancar Yıldırım x, Mehmet Çiçek
xx, Tugay Adamcıl x (Tekin Adar dk. 65 x)
Goller: Abdulkadir (dk. 10), Onur (dk. 51 pen.) (Samsunspor), Kadir Arı (dk. 12) (Gümüşhanespor)
Kırmızı kart: Sancar (dk. 74) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Okan (Samsunspor), Ahmet Güven, Fırat Arıkan, Burak Sarı, Hüseyin Altuğ (Gümüşhanespor) - SAMSUN