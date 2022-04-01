Thodex'te mağdur avukatı: Şikayetten vazgeçirilip ya ödeme yapılmazsa - Son Dakika

THODEX'te mağdur avukatı konumunda bulunan Sezayi Balkan, müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira alacağının olduğunu ancak Özer'in avukatı aracılığıyla yüzde 30'unu ödemesini teklif ettiğini öne sürerek "Mağdurlar şikayetten vazgeçirilip ödemeler ya yapılmazsa? Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine başlatılan soruşturma tamamlayarak aralarında Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı ise mağdurlarının zararlarının giderilmeye başladığına ve bazı mağdurların şikayetlerinden vazgeçtiğine dair geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaptı. Şüphelinin avukatının iddialarına karşı mağdur avukatlarından Sezayi Balkan da bugün basın açıklaması yaptı.

'MAĞDURLARIN TÜM ZARARI GİDERİLMEYECEKTİR'Avukat Balkan "Malumunuz 1 yıl önce hemen hemen bu günlerde Thodex'in web sitesine erişim sorunu yaşanmış ve akabinde kurucusu olan şüpheli Fatih Fatih Özer'in kayıplara karıştığı basına yansımıştı. Söz konusu olayda 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılık iddiası ve 400 bin kişilik mağdur kitlesi oluştuğu ifade edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda basına yansıdığı üzere şüpheli Faruk Fatih Özer'in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada zararların tazmin edilmeye başlandığı, öncelikli büyük meblağlar ile MASAK raporları baz alınarak ödemelerin yapıldığı ifade edilmişti. Ancak geldiğimiz noktada olay daha önce basına yansıyanlardan çok daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, öncelikle her ne kadar mağdurların zararlarını gideriyoruz deseler de zararlar kısmi olarak giderilmektedir. Mağdurun tüm zararı giderilmeyecektir" şeklinde konuştu.

'BİR MİLYONLUK ALACAK NEREDE 70 BİN LİRA TEKLİF NEREDE'Ayrıca tüm mağdurların değil şikayetçi olan mağdurların zararının giderilebileceği söylendiğini öne süren Sezayi Balkan şöyle devam etti: "MASAK raporlarına göre ödeme yapıyoruz deniliyor. Doğru, ancak eksik bir ifade bu. Tarafımıza MASAK raporlarının yüzde 30'unun ödeneceği ifade edildi. Mağdurların zararları böyle mi giderilecek yani? Ayrıca bu yüzde 30'luk ödemenin de ilk taksitinin hemen diğer taksitlerin ise temmuzdan sonra ödeneceği belirtildi. Bu şekilde zarar giderme anlayışı kabul edilebilir bir durum değil. Şu an elimizde müvekkil lehine, asıl alacak, avukatlık ücreti, masraflar ve faiziyle beraber toplam 1 milyon liralık icraya konu alacak söz konusu. İddia edilen MASAK raporuna göre bu miktar 248 binlerde. Müvekkilimiz adına teklif edilen miktar ise 70 bin. Bir milyonluk alacak nerde 70 bin lira teklif nerde? Biz şunu diyoruz, tamam, icraya konu alacağı bir kenara bırakalım. MASAK raporunun üzerinden ödeyin diyoruz. O da kabul edilmiyor"

'MAĞDURLAR ŞİKAYYEN VAZGEÇİRİLİP ÖDEMELER YA YAPILAMZSA'Balkan, mağdurların zararlarının şüphelinin ailesi tarafından kişisel malvarlıkları ile karşılanacağının iddia edildiğini belirterek "Ödemeler taksitler halinde olacağı için ailesinin mal varlığı var mı? Yeterli mi? Bunlar hakkında hiç bir bilgiye sahip değiliz. Bu noktada şunu düşünmeden edemiyoruz tabi. Mağdurlar şikayetten vazgeçirilip ödemeler ya yapılmazsa? Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek" dedi.

MASAK raporlarına göre peşin olarak mağdurların zararlarının ödenmesi gerektiğini ifade eden Balkan, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: "Yani mağduriyetlerin önüne ancak bu şekilde geçilebilir. Mağdurların bir konuda dikkat etmesi gerekmektedir. Paranın hemen ve tamamının alınacağı yönünde avukat olmayan kişiler tarafından gelen tekliflere dikkat etmeliler ve tuzağa düşmemeliler. İşlemlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için mutlaka bir avukat yardımı almalarını tavsiye ediyoruz"