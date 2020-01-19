Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu

18 dakika önce

Tokat'ta Yazmacılar hanın çatı kısmında çıkan yangında alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu, System.String[]

Tokat'ta Yazmacılar hanın çatı kısmında çıkan yangında alevler gecenin karanlığını aydınlattı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Sebze Halinin yan tarafında bulunan yazmacılar hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Betonarme olan binanın çatısında çıkan yangın çatı altında bulunan malzemelerin etkisi ile biranda yayıldı. Boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu yazmacılar hanında ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor
Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 07:19:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]