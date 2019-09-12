Son Dakika Haberleri: TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
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TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

59 dakika önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Yavuz Selim Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 82 konut, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Yavuz Selim Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 82 konut, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, daire sahipleri için heyecanlı ve anlamlı bir an olduğunu söyledi.

Yılancı, dairelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Dolmuş hatlarımız da buraya gelecek, biz de kalan eksikleri tamamlamak için çalışmalarımızı yapacağız. Rabbim, sağlık ve huzur içerisinde oturmayı nasip etsin." dedi.

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir ise ilçede gerçekleştirilen 82 konutluk TOKİ projesi ile ailelerin kira öder gibi ev sahibi olacaklarını belirtti.

Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile hak sahipleri katıldı.

Yavuz Selim Mahallesi, Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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