Son Dakika Haberleri: "Toksoplazma paraziti, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor"
Son Dakika Güncel Haber

"Toksoplazma paraziti, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor"

56 dakika önce

Lokman Hekim Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Güler Özgür, "Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor.

Lokman Hekim Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Güler Özgür, "Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor." ifadelerini kullandı.
Özgür yaptığı açıklamada, hamileler ve anne karnındaki bebekler için bilinçsiz et tüketiminin büyük bir riski de beraberinde getirdiğini belirtti.
İrem Güler Özgür, "Toksoplazma kişiye bulaştığında genelde sessiz seyreden ve şikayete yol açmayan bir parazittir. Fakat gebe kadına bulaşması halinde bebekte çeşitli sorunlara yol açabilir. Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor." değerlendirmesini yaptı.
"Toksoplazma ülkemizde sık görüldüğü için ülkemizde gebelerimizin ilk muayenesinde mutlaka toksoplazma testlerini istemekteyiz." diyen Özgür şunlara dikkati çekti:
"Gebe daha önceden toksoplazma geçirmemiş ise gebelik sürecinde dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Toksoplazma, çiğ etlerden bulaştığı için gebelik sürecinde çiğ et, çiğ köfte, iyi pişmemiş et veya yumurta tüketilmemelidir. Ev haricinde salata yenmemelidir. Kişi yeşillikleri kendisi güzelce yıkamak şartıyla salata tüketebilir. Dışarıda yenilen salatanın iyi yıkanıp yıkanmadığından emin olamazsınız."
Etlerin bol miktarda tüketildiği Kurban Bayramı'nda toksoplazmadan korunmak için etlerin iyi pişirilmesi gerektiğini aktaran Özgür, hijyen kurullarına uyulmasının önemine de değinirken söz konusu parazitin aşısız kedilerden bulaşabildiği için aşısız, sokak kedilerine gebelik süresince dokunulmaması gerektiğini, fakat ev kedilerinden, aşıları tam olan kedilerden bulaşmayacağını kaydetti
Lokman Hekim, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi
Motosikletli iki kişi, bir kadın ve çocuğu adım adım takip edip kapkaç yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Toksoplazma paraziti, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]