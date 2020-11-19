Tolgahan Sayışman'ın yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız
19.11.2020 01:04
Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'deki bir balıkçıda yemek yedi. Sayışman, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tolgahan Sayışman, hem ticaret hem de tekstil işiyle uğraştığını söyledi. İşte Sayışman'ın yeni işleri...
Ticarete atılıp, inşaat ve tekstil işine gireceğini söyleyen Sayışman, "Tekstil işine girmeyi daha önce de istiyordum, pandemi sürecinde bu fikri geliştirdik. Liseden arkadaşıma ortak oldum. Bayrampaşa'da fabrikamız var. 'Bark' adı altında online satışlara başladık. Güzel gidiyor ve işi büyütüyoruz" dedi.
'İLK KEPÇEYİ VURDUK'
Sözlerini sürdüren Sayışman, "İnşaat sektöründe de çok sevdiğim bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum. Göktürk'te 40 dairelik bir rezidansa ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık, ilk kepçeyi vurduk" diyerek ticaret macerasının iyi gittiğini söyledi.
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