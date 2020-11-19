Tolgahan Sayışman'ın yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız

Ticarete atılıp, inşaat ve tekstil işine gireceğini söyleyen Sayışman, "Tekstil işine girmeyi daha önce de istiyordum, pandemi sürecinde bu fikri geliştirdik. Liseden arkadaşıma ortak oldum. Bayrampaşa'da fabrikamız var. 'Bark' adı altında online satışlara başladık. Güzel gidiyor ve işi büyütüyoruz" dedi.

'İLK KEPÇEYİ VURDUK'

Sözlerini sürdüren Sayışman, "İnşaat sektöründe de çok sevdiğim bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum. Göktürk'te 40 dairelik bir rezidansa ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık, ilk kepçeyi vurduk" diyerek ticaret macerasının iyi gittiğini söyledi.



