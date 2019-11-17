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Tomarza'da öğrenciler için ara tatil etkinlikleri düzenlendi
7 saat önce
Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlü ile Kadın ve Gençlik Merkezi, ara tatilde öğrenciler için etkinlik düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlü ile Kadın ve Gençlik Merkezi, ara tatilde öğrenciler için etkinlik düzenledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, AA muhabirine, bir haftalık ara tatilde öğrencilere yönelik yüzme, sinema zeka oyunları gibi etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Kurt, öğrencilerin etkinliklerden ücretsiz yararlanacağını kaydetti.
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