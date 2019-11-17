Tomarza'da öğrenciler için ara tatil etkinlikleri düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, AA muhabirine, bir haftalık ara tatilde öğrencilere yönelik yüzme, sinema zeka oyunları gibi etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlü ile Kadın ve Gençlik Merkezi, ara tatilde öğrenciler için etkinlik düzenledi.

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