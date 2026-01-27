Torbalı'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
N.K. idaresindeki 35 GB 3208 plakalı otomobil, dün akşam Ekoten Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek US'a (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Us, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü N.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
