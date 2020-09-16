Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Türk milletinin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden birinin ahilik teşkilatı olduğunu belirtti.

Bu kültürü canlı tutma ve nesilden nesile aktarmanın görevleri olduğunu ifade eden Yılmaz, esnaf ve sanatkarın her zaman yanlarında bulunduklarını kaydetti.