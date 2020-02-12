Tosya Belediyesi el sanatları kursu açacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya Belediyesi el sanatları kursu açacak - Son Dakika

Tosya Belediyesi el sanatları kursu açacak

7 saat önce

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, el sanatlarıyla ilgili kurs açacaklarını bildirdi.

Tosya Belediyesi el sanatları kursu açacak, System.String[]

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, el sanatlarıyla ilgili kurs açacaklarını bildirdi.


Kavaklıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya Belediyesi ve Üreten Eller Derneği tarafından ilçenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasına yönelik projeler hazırladıklarını söyledi.


Proje kapsamında özellikle kadın girişimcilerin eliyle yöresel ürünlerin artırılmasına odaklandıklarını anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Projemizde öncelikli ve en önemli husus, Tosya'mızın kültürel mirasının devam ettirilmesidir. Bu noktada tüm birimlerimizle ilçemizde var olan değerlerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Üreten Eller sayesinde ilçemizde ekonomiye sunulabilecek tüm ürünler üretilecek, gerek fuarlarda tanıtılacak gerekse internet üzerinden satışı sağlanacak. Amacımız geçmiş tarihlerde olduğu gibi her evden dokuma tezgahlarının sesi sokaklarımızı kaplasın ve Tosya'mız değer kazansın."

Kavaklıgil, kayıt almaya başladıkları kursu Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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