Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

23.08.2022 11:50
Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde H.K'nın (40) uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu, bunları piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 125 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 68 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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