Son Dakika Haberleri: Trabzonlular Derneği Korosu SAÜ'de Konser Verecek

Trabzonlular Derneği Korosu SAÜ'de Konser Verecek

46 dakika önce

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Sakarya Üniversitesi Kongre merkezinde konser verecek.

Trabzonlular Derneği Korosu SAÜ'de Konser Verecek, System.String[]

Şef Ayten Yüksel yönetimindeki konser 11 nisan perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Aycan Oran, Bedri Cenker Koçak, Burak Alemdar, Demet Alemdar, Elif Değirmentepe, Esra Ergezen, Fahri Yılmaz, Figen Akpak, Hanife Yavuz, İlhan Öztürk, Jülide Ecer, Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, Nilgün Kılıçaslan, Nuray Özkan, Sebahat Demirtaş, Selma Arıkan, Semra Patlar, Serdar Muti, Serpil Gökçe, Serpil Öztürk, Sevinç Kısa, Sinan Yılmaz ve Süheyla Salman Şengül'den oluşan koroya sazları ile (Ud) Hayri Duman, Merak Güreş, Saime Gedikli, Sibel Öner, Lütfü Çalgıcı (Klarnet), Murat Örsel (Keman), Orçun Çalkap (Kanun) ve Hasan Öz (Ritm saz) eşlik edecek.

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Türk Sanat Müziği konserinin sunuculuğunu ise Aydanur Dürüsel yapacak.

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Dr. Zeynep Öz, geleneksel hale gelen Türk Sanat Müziği korusunun farklı meslek ve yaş grubundan oluştuğunu belirterek; "Uzun süren hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Koromuzda her meslekten arkadaşlarımız var. Güzel bir ekip oluşturduk. Bu sene 6'ıncısını düzenliyoruz. Bütün Sakaryalı hemşehrilerimizi konserimize davet ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:52 Kaynak: Bültenler

Sakarya, Güncel
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