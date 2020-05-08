Trafik polisi EBA üzerinden öğrencilere eğitim verdi - KIRIKKALE - Son Dakika

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla polis memuru tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden öğrencilere eğitim verildi.

Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği'nde trafik polisi olarak görev yapan Deniz Mutlu, ilçede eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na götürmek için söz verdi.

Salgından dolayı sözünü tutamayan Mutlu, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere eğitim verdi.

Deniz, "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı kapsamında eğitim vererek, salgının ardından en kısa zamanda öğrencileri parka götürme sözünü yineledi.

Öte yandan, polis ekipleri hafta kapsamında bazı öğrencileri evinde ziyaret ederek, Türk bayrağı ve trafik kurallarını anlatan broşür hediye etti.