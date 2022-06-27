Erdemli ilçesinin tatil beldesi Ayaş yolu üzerinde otomobiliyle ilerleyen şahıs, D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan araçları yol boyunca rahatsız edip, ışıklara gelindiğinde aracından inerek, küfür ve hareketlerde bulundu. Yoluna devam eden şahıs, bu defa yolda tartıştığı başka bir otomobile çarparak hasar verdi.
Vatandaşlar, sürücüden şikayetçi oldu. Trafik magandası sürücüsü başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde aracın camına vurarak açmalarını isteyen kişi, yanıt alamayınca hakaret edip tükürdü.
Kaydedilen başka bir görüntüde ise tartışma yaşadığı otomobile vurarak zarar verdiği görüldü. Vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Trafikte dehşet! Kadın ve çocuğun olduğu aracın camını yumruklayıp tükürdü - Son Dakika