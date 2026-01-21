Trump'ın Uçağı Arızalandı, Geri Dönmek Zorunda Kaldı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ı Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye götüren Air Force One uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra tespit edilen "küçük bir elektrik arızası" nedeniyle Washington yakınlarındaki Andrews Ortak Üssü'ne geri döndü. Trump, Air Force C-32 uçağına geçerek Davos yolculuğuna devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One, WEF'in Davos zirvesi yolunda arızalandı ve geri döndü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, kararın "uçak havalandıktan sonra mürettebatın sorunu tespit etmesi üzerine tedbiren alındığını" açıkladı.

Uçakta bulunan bir muhabir, kalkıştan kısa bir süre sonra basın kabinindeki ışıkların bir anlığına söndüğünü, ancak o sırada herhangi bir açıklama yapılmadığını aktardı. Muhabirlere, uçuştan yaklaşık yarım saat sonra uçağın geri döneceği bilgisi verildi.

Başkan Trump, Boeing 747 tipi uçağın güvenli bir şekilde inmesinin ardından, Boeing tipi Air Force C-32 uçağına geçti. Trump, ilk uçağın kalkışından iki saat sonra Davos yolculuğuna devam etti.

ABD Başkanı veya Başkan Yardımcısı'nı taşıyan uçaklarda güvenlik olaylarına nadiren rastlansa da bu durum ilk kez olmuyor. 2011 yılında Başkan Barack Obama'yı taşıyan Air Force One, kötü hava koşulları nedeniyle Connecticut'ta inişi pas geçmek zorunda kalmıştı. 2012 yılında ise dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı taşıyan Air Force Two uçağına California'da kuş çarpmış, uçak daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yapmıştı.