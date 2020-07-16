Trump'tan başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanma uyarısı - Son Dakika

Trump'tan başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanma uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump Atlanta'da yaptığı açıklamada yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik, "7 yıl önce ölen birine bile California'da oy kağıdı geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Atlanta'da yaptığı açıklamada yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik, "7 yıl önce ölen birine bile California'da oy kağıdı geldi" dedi.

Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor


ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında altyapının hızla düzeltilmesi için aldığı kararları açıkladı.


ABD'nin alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili yapılan reformları açıklayan Başkan Trump, "Modern altyapı ve ulaşım sisteminin gelişmesini kutluyoruz ve bugüne kadar eksik ve yanlış olan her şeyi bugün bitiriyoruz" dedi. Trump, trilyonlarca dolara mal olan bozuk ve uzun bir bürokratik süreç gerektiren federal altyapı onaylama sürecini "başladığı her şeyi başarıyla bitiren bir ulus olarak" an itibari ile düzelttiklerini ifade etti. 25 bin sayfalık uygulama sınırlandırmalarını kaldırdıklarını ifade eden Trump, federal projelerde izin zamanını onlarca yıl geriye çektiklerini belirtti.


"Reformlar inşaat sürelerini en az yüzde 70 hızlandıracak"


Bir projenin doğaya uygunluk sürecinin bazı durumlarda 20 yıldan 2 yıla çektiğini belirten kararları imzaladığını ifade eden Trump, daha önce otoyolların onay zamanının maliyetlerinin, inşaat maliyetlerinden daha çok olduğunu ifade etti. Yeni uygulamaya konan reformların isminin "Bir Federal Onay" olduğunu söyleyen Trump, tek seferde projelerin evet veya hayır olarak karara bağlanacağını aktardı. Trump, "Reformlar inşaat sürelerini en az yüzde 70 hızlandıracak" dedi. Trump, ABD'nin son 40 yılda en temiz hale geldiğini ve tüm reformların ABD'nin var olan çevre duyarlılığını gözettiğini ifade etti.


"7 yıl önce ölen birine bile California'da oy kağıdı geldi"


Konuşmasında yaklaşan seçimlerin sıra dışı olduğuna da değinen Trump, posta yoluyla oy kullanma konusunda yolsuzluğun olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yaklaşan seçimlerde posta yolu ile gönderilen oylara özel olarak dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Trump, bütün oyların valiler tarafından herkese gönderilmesini riskli bulduğunu ifade etti. Trump, "7 yıl önce ölen birine bile California'da oy kağıdı geldi" dedi. Salgın dönemini geçmişte yaşanan dünya savaşlarına benzeten Trump, "O zaman dahi herkes giderek oy kullandı" şeklinde konuştu. - ATLANTA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, California, Atlanta, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'tan başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanma uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

10:21 Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı 10:14 Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi 10:10 Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor 10:00 Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:31 Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim 09:27 Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı 09:03 Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:30 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur 07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 01:32 82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 01:00 Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
10:21
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
10:14
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
10:10
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
10:00
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
09:42
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
09:31
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
09:27
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
09:03
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
08:37
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
08:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 10:44:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'tan başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanma uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]