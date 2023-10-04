2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler mail yoluyla sızdırılmış - Son Dakika

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler mail yoluyla sızdırılmış

Son Güncelleme: 04.10.2023 22:48

İsveç medyası kuruluşları, 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananların isimlerini resmi açıklamadan yaklaşık 4 saat önce e-posta yoluyla öğrendi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu durumdan dolayı üzüntü duyduklarını ve konuyu araştırdıklarını belirtti.

İsveç medyası kuruluşlarından TV4, SVT ve TT; yerel saatle 11.45'teki resmi açıklamadan yaklaşık 4 saat önce e-posta yoluyla Nobel Kimya Ödülü'nü Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov'ın kazandığına ilişkin bir basın duyurusu aldığını aktardı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren, konuya ilişkin Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu çok talihsiz bir durum ve böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Tam olarak ne yaşandığını söyleyemem, çünkü biz de bilmiyoruz." dedi.

"HERKESİN AYNI ANDA ÖĞRENMESİ ÖNEMLİ BİR İLKE"

Akademi mensubu Göran Hansson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ödülü kazananları herkesin aynı anda öğrenmesi önemli bir ilke. Ancak dijital çağda sızıntılar gazete çağındakinden farklı şekillerde gerçekleşebiliyor." ifadesini kullandı. Akademi, konuyu araştırmaya devam ettiklerini belirtti.

3 İSME TAKDİM EDİLMİŞTİ

Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazanmıştı. Kuantum noktalarının, LED ışıklı lambaları geliştirdiği, QLED teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon ekranlarının aydınlatılmasında, biyokimya ve tıpta biyolojik dokuların haritasını çıkarmada kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İsveç, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler mail yoluyla sızdırılmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimler mail yoluyla sızdırılmış - Son Dakika
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