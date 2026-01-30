Trump'tan İngiltere'ye Çin Uyarısı - Son Dakika
Dünya
BBC

Trump'tan İngiltere'ye Çin Uyarısı

Trump'tan İngiltere'ye Çin Uyarısı
30.01.2026 08:03
Trump, İngiltere'nin Çin ile anlaşmalarını 'tehlikeli' bulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Çin ile ilişkilerini geliştirmesinin ve anlaşmalar imzalamasının "çok tehlikeli" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, üç günlük sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmiş, iki ülke arasında imzalanan bazı ekonomik ve ticari anlaşmalar kamuoyuna duyurmuştu.

Anlaşmalarla İngiltere ve Çin arasında ekonomik ve ticari ilişkilerle karşılıklı yatırımların artırılması amaçlanıyor.

Donald Trump'a Washington'da katıldığı eşi Melania Trump ile ilgili belgeselin galasında gazeteciler, İngiltere'nin Çin ile anlaşmalar imzalaması konusunda ne düşündüğünü sordu.

Trump'ın yanıtı, "Bunu yapmaları çok tehlikeli" oldu.

İngiltere'de Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise ABD'nin Starmer'ın Çin ziyareti ve geziyle hedeflenenlerin neler olduğuna ilişkin olarak önceden bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın da Çin'i Nisan ayında ziyaret edeceği vurgulandı.

Trump ise İngiltere'yi uyardıktan sonra, Çin ile ilişkilerini artırmasının, Kanada için ise "çok daha tehlikeli" olacağını söyledi.

"Kanada iyi durumda değil. Çok kötü gidiyorlar ve çözüm olarak Çin'e bakamazsınız" diyen Trump daha önce de, Çin ile bir ticaret anlaşma imzalaması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Starmer: 'Çin ile sıcak bir ilişki kurduk, ilerleme kaydettik'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise 29 Ocak'ta Şi Cinping ile Pekin'de yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin Çin ile ilişkilerinin "iyi bir konumda ve "güçlü olduğunu" söylemişti.

Starmer, İngiltere-Çin İş Forumu toplantısında yaptığı konuşmada, Şi ile yaptığı görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini ve "tam da umduğu düzeyde bir etkileşim" sağladığını belirtti.

Starmer, "Sıcak bir ilişki kurduk ve gerçek anlamda ilerleme kaydettik çünkü İngiltere'nin Çin'e sunabileceği çok şey var" dedi.

Starmer'ın Çin gezisinde şu ana kadar iki ülke vatandaşlarının İngiltere ve Çin'i karşılıklı vizesiz seyahat edebilmesi ile viski ihracında gümrük vergilerinin azaltılması konularında anlaşma sağlandı.

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın Çin'de üretim tesisleri kurmak da dahil yaklaşık 11 milyar sterlinlik bir yatırım yapacağı açıklandı.

İngiltere ve Çin, organize suçlar ve yasa dışı göç gibi konularda daha fazla işbirliği yapılması konusunda da anlaşmaya vardı.

Çin, İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından

Çin'deki İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Torrens, Starmer'ın Pekin ziyaretini "başarılı" bulduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Torrens, "İngiltere'nin Çin'e yüzünü dönmesi mantıklı. Zira Çin, İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından biri" dedi.

Torrens, diğer Batılı liderlerin de yakın zamanda Pekin'e gittiğini ya da yakında gideceğini sözlerine ekledi, Trump'ın da Nisan ayında Çin'i ziyaret etmesinin beklendiğini hatırlattı.

Torrens, "ABD diğer ülkelere yaptırım uyguluyor, onları kınıyor ve Çin ile anlaşma yapan ülkelere gümrük vergileri getiriyor olabilir ama ABD'nin kendisi de Çin ile bir anlaşma yapabilir. Aslında bunu bu yıl bekliyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin gezisinin son gününde Şanghay'da temaslarda bulunduktan sonra Tokyo'ya gidecek Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

İngiltere'de muhalefetten eleştiri: 'Başbakan boyun eğmek için Pekin'e gitti'

İngiltere'de muhalefet partileri, Başbakan Keir Starmer'ın Çin gezisini eleştirmişti.

Ana muhalefetteki Muhazafakar Parti'nin içişleri sözcüsü Chris Philp, başbakanın Pekin'e, "Başkan Şi'ye boyun eğmek Pekin'e gittiğini" söyledi.

Philp, hükümeti "ulusal güvenliği Çin'in masasındaki ekonomik kırıntılarla takas etmekle" suçladı.

ABD 2025 yılında İngiltere'nin en büyük ticaret ortağı olurken, Çin dördüncü sırada yer almıştı.

Kaynak: BBC

BBC
08:34
