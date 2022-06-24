Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

24.06.2022 11:41
Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde evinde 3253 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde evinde 3253 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışını engellemek için çalışma başlattı.

Nazımiye'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3253 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kenevir, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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