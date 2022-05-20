Tunus'ta devletin müsadere ettiği medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerden protesto

Tunus'ta devletin müsadere ettiği medya kuruluşlarında çalışan onlarca gazeteci, maddi ve mesleki sorunlarının çözülmesi için gösteri düzenledi.

Basın çalışanları başkent Tunus'ta Ulusal Gazeteciler Sendikası ve Tunus Genel İşçi Sendikasının çağrısıyla bir araya geldi.

Çağrı metninde, ülke yönetiminin medya sektörünü marjinalleştirme politikasına devam ettiği belirtilirken, gösterinin el konulan kurumlardaki durumu protesto etmek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Protestocular, "Ne kadar maaşsız kalacağız", "Ey hükümet, basın çöküyor", "Ey Cumhurbaşkanı basın yok", "Bana hakkımı ver" şeklinde sloganlar attı.

Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylarca maaşsız kalan meslektaşlarının haklarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Tüm sorumluluğun ülke yönetimine ait olduğunu dile getiren Cellasi, "Yandaşlık yapmadığı ve bu ülkenin yaşadığı sorunları günlük olarak rapor ettikleri için basın sektörü ve gazeteciler cezalandırılmak isteniyor." dedi.

Tunus'ta el konulan medya kuruluşlarının çoğunun devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali'nin akrabalarına ve yakınlarına ait olduğu biliniyor. Ülkede birbirini takip eden hükümetler, bu medya kurumlarında çalışan gazetecilerin sorunlarını çözmede başarısız oldu.

Tunuslu gazeteciler ve insan hakları aktivistleri 5 Mayıs'ta da basın özgürlüğüne yönelik müdahaleleri protesto etmişti.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, 25 Temmuz kararlarının ardından ülkede basın özgürlüğünde gerileme yaşandığı ve basın mensuplarının çalışmalarında bir dizi kısıtlama uygulandığını iddia ediyor.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde geçen yıl 73. sırada olan Tunus, bu yıl 94. sıraya geriledi.