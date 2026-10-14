Tupac cinayetinde karar çıktı: Duane Davis’e azmettiricilikten 40 yıl ila müebbet hapis

1996 yılında hayatını kaybeden rapçi Tupac Shakur’un öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan Duane “Keffe D” Davis, 40 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde görülen davada verilen karar, yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen cinayet dosyasında önemli bir aşama oldu.

AĞUSTOS AYINDA SUÇLU BULUNMUŞTU

63 yaşındaki Davis, ağustos ayında görülen duruşmaların ardından birinci derece cinayetten suçlu bulunmuştu. Las Vegas’ta 13 Ekim’de açıklanan kararla 40 yıl ila ömür boyu hapis cezası alan Davis’in, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınsa bile şartlı tahliye hakkına en erken 100 yaşında kavuşabileceği bildirildi.

Tupac Shakur

CİNAYETİN ARKASINDA İNTİKAM İDDİASI

Savcılık, eski çete lideri Davis’in saldırıyı, yeğeni Orlando Anderson ile Tupac Shakur’un çevresi arasında yaşanan kavganın ardından intikam amacıyla organize ettiğini savundu. Soruşturma kapsamında Davis’in geçmişte verdiği röportajlar ve 2019’da yayımladığı anı kitabındaki anlatımları da delil olarak kullanıldı.

Tupac Shakur, 7 Eylül 1996’da Las Vegas’ta bir araçta seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış, saldırıdan altı gün sonra hayatını kaybetmişti. O sırada araçta bulunan müzik yapımcısı Marion “Suge” Knight ise saldırıdan sağ kurtulmuştu.

DAVIS KARARA İTİRAZ EDECEK

Davis’in avukatı, müvekkilinin mahkûmiyet kararına itiraz edeceğini açıkladı. Davis, cinayetle bağlantılı olarak yargılanan tek kişi olurken, Tupac’ın ölümüne ilişkin soruşturma onlarca yıl boyunca sonuçlandırılamamıştı.