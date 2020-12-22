Turgutluspor'un kritik 90 dakikası
22.12.2020 11:11
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalarca namağlup lider götürdüğü sezonda art arda 3 mağlubiyetle zirve yarışında ağır yara alan Turgutluspor, yarın Pazarspor'u yeniden çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalarca namağlup lider götürdüğü sezonda art arda 3 mağlubiyetle zirve yarışında ağır yara alan Turgutluspor, yarın Pazarspor'u yeniden çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek. 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Grupta çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak hiç berabere kalmayan Turgutluspor, halen 27 puanla Play-Off hattında üçüncü basamakta bulunuyor. Turgutlu, lider Eyüpspor'u 7 puan geriden takip ediyor. Play-Off'u yakalama peşindeki 2 maçı eksik Pazarspor'un ise 23 puanı var.
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