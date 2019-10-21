Son Dakika Haberleri: Turgutluspor yarışı bırakmıyor
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Turgutluspor yarışı bırakmıyor

54 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Fethiyespor beraberliğiyle liderlik koltuğundan inen Turgutluspor, Cizrespor'u evinde 4-2 yenerken zirve yarışını da bırakmadı.

Turgutluspor yarışı bırakmıyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Fethiyespor beraberliğiyle liderlik koltuğundan inen Turgutluspor, Cizrespor'u evinde 4-2 yenerken zirve yarışını da bırakmadı. Grupta son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlı ekip, 20 puanla lider Esenler Erokspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Cizre maçında attıkları gollerden sonra asker selamı vererek Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize selam yollayan Turgutlusporlu futbolcular, maç sonrası sevinçlerini aileleri ve taraftarla paylaştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Fethiyespor, Cizrespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:59 Kaynak: DHA
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