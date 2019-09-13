Son Dakika Haberleri: Turhal Belediyesi 5 bin kişiye aşure dağıttı
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Turhal Belediyesi 5 bin kişiye aşure dağıttı

1 saat önce

Muharrem ayı dolayısıyla Turhal Belediyesi tarafından 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Turhal Belediyesi 5 bin kişiye aşure dağıttı, System.String[]

Muharrem ayı dolayısıyla Turhal Belediyesi tarafından 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde düzenlenen etkinlikte Turhal Kaymakamı Ali Gökay ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Karakoyun, cami cemaatine ve vatandaşlara aşure dağıttı.

Karakoyun, her yıl muharrem ayının 12. gününde aşure dağıttıklarını belirterek, "Turhal Belediyesi olarak vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 5 bin kişilik aşure hazırladık. Aşureleri Merkez Camisi ile ilçemizin çeşitli noktalarında vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bütün İslam aleminin ve vatandaşlarımızın muharrem ayını ve aşure gününü kutluyorum." dedi.

Turhal Belediyesi, Turhal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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