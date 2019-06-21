Türk Eximbank, AOFI ile anlaşma imzaladı
1 saat önce
Türk Eximbank, Sırbistan'ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile iki ülke ticaretinin artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.
Türk Eximbank
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:43
, Sırbistan'ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile iki ülke ticaretinin artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.
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