Son Dakika Haberleri: Türk Eximbank, AOFI ile anlaşma imzaladı
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Türk Eximbank, AOFI ile anlaşma imzaladı

1 saat önce

Türk Eximbank, Sırbistan'ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile iki ülke ticaretinin artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, AOFI ile anlaşma imzaladı, System.String[]
Türk Eximbank, Sırbistan'ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile iki ülke ticaretinin artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:43 
İhracat, Sırbistan Karadağ, Türk Eximbank, Ekonomi
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