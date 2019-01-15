Türk Halıcılar Domotex Hannover'dan Mutlu Döndü

Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarının tamamlandığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, fuarın Türk firmalar açısından verimli geçtiğini, önümüzdeki beş yıllık planlamada daha fazla tanıtım ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra sektörle ilgili...

Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarının tamamlandığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, fuarın Türk firmalar açısından verimli geçtiğini, önümüzdeki beş yıllık planlamada daha fazla tanıtım ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra sektörle ilgili yerli teknolojiye yatırımın büyük önem taşıdığını ifade etti.



Halı sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan ve dünyadan birçok alım heyetinin katıldığı Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına katılan Türk firmaları Türkiye'ye döndü. Türkiye genelinden 170, Gaziantep'ten 92 firmanın stant açarak katıldığı Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nın başarılı geçtiğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Amerika, Uzakdoğu, Ortadoğu, Afrika'dan birçok alım heyetinin katıldığı fuar Türk firmaları için başarılı geçmiştir. Firmalarımız sadece sergiledikleri kaliteli ürünlerle değil, aynı zamanda özel olarak hazırladıkları stantlarıyla da katılımcıların büyük ilgisini çekmiştir. Fuara 70'in üzerinde ülkeden bin 400 firma katılmış her ülke kendi çalışmalarını sergilerken Türk halı firmaları da makine halıcılığının lideri olarak 2019 yılı koleksiyonlarını ve yenilikçi ürünlerini fuarda tanıtmıştır. Fuarda bizleri yalnız bırakmayan Gaziantep Milletvekillerimize, birlik ve oda başkanlarımızla ülkemizi gururla temsil eden firmalarımıza teşekkür ediyoruz. 2019 yılının daha çok verimli geçmesini diliyoruz. Bu yol önceliğimiz elbette eğitim, tanıtım ve yenilikçi ürünler olacaktır" dedi.



Domotex'e Gaziantep damgası



Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına katılan 92 Gaziantep firması fuar süresince büyük ilgi görürken, halı sektöründe çalışan yaklaşık iki bin kişi Gaziantep'ten Hannover'e gitti. Sektörün birçok bölümünde önemli görevler üstlenen çalışanlar, bir taraftan firmalarının yenilikçi ürünlerini tanıtırken, diğer yandan da yabancı ülke stantlarını ziyaret ederek sektörle ilgili gelişmeleri yakından takip etme şansı buldu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Fuara 92 firmamızın yanı sıra yaklaşık 2 bin kişilik bir katılım gerçekleşmiş. Fuar öncesi Türkiye'den Hannover'e farlı zamanlarda farklı uçaklarla sektörümüzün önde gelen isimlerinin yanı sıra sektöre hayat veren çalışanlarımız da yenilikleri incelemek için gitmiştir. Sektörün değişik kademelerinde çalışanların fuardaki izlenimleri elbette gelecekte sektöre yön verilmesinde önemli roller oynayacaktır" ifadelerini kullandı.



"Sektörle ilgili yerli teknolojiye yatırımı hızlandırmak zorundayız"



Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, fuarda metrekare bazında Türkiye'nin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da lider ülke olduğunu ifade etti. Kaplan, "Fuarın tamamı 106 bin 321 metrekare alandan oluşmaktadır. Türk firmaları 170 stant içinde toplam 23 bin 538 metrekare alana yerleşti. Bu anlamda fuarın en büyük katılımcı ülkesi yıllardır olduğu gibi bu yıl da Türkiye oldu. Türkiye'den katılan firmaların 92'si yani yüzde 54'ü Gaziantep'ten katıldı. Gaziantep'ten katılan firmaların stant büyüklüğü ise Türkiye için kullanılan alanın yüzde 71,5'i karşıladı. Elbette bu durum ülkemiz adına gurur verici bir olay. Ancak önümüzdeki beş yıllık planlamamızı doğru yapmak ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra sektörle ilgili yerli teknolojinin gelişmesi için gerekli girişimleri yapmak zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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