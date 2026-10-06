TÜRK MOBİLYACISININ BAYRAMI BAŞLIYOR! MOBİLYA TİCARETİNİN KALBİ ANAMOB’DA ATACAK - Son Dakika
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TÜRK MOBİLYACISININ BAYRAMI BAŞLIYOR! MOBİLYA TİCARETİNİN KALBİ ANAMOB’DA ATACAK

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TÜRK MOBİLYACISININ BAYRAMI BAŞLIYOR! MOBİLYA TİCARETİNİN KALBİ ANAMOB’DA ATACAK
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ANAMOB 2026 – 5. Anadolu Mobilya Fuarı, 7–11 Ekim 2026 tarihlerinde Kayseri’de sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 20 bin metrekarelik stand alanında yüzde 100 doluluğa ulaşan fuar; 125 katılımcı, 140’tan fazla marka ve güçlü uluslararası alıcı katılımıyla mobilya ticaretinin önemli buluşmalarından birine hazırlanıyor.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ve KAYMOS – Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen ANAMOB 2026 – 5. Anadolu Mobilya Fuarı, 7 Ekim’de Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.

Beşinci yılında 20 bin metrekarelik stant alanında yüzde 100 doluluğa ulaşan ANAMOB, 125 katılımcı ve 140’tan fazla mobilya markasını sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Beş gün boyunca devam edecek fuarda 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenirken, 52’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde yabancı ziyaretçi ve profesyonel alıcının Kayseri’ye gelmesi hedefleniyor.

25 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ, GÜÇLÜ ULUSLARARASI ALICI PROFİLİ

ANAMOB 2026’da yüksek ziyaretçi hacminin yanı sıra, fuarın ticari niteliğini güçlendirecek profesyonel alıcı çalışmalarına da özel önem veriliyor.

Mobilya ithalatçıları, distribütörler, toptancılar, mağaza ve mağaza zincirleri, satın alma profesyonelleri ile proje ve kontrat alıcılarının Türk mobilya üreticileriyle doğrudan temas kurması hedefleniyor.

Fuar kapsamında yürütülen uluslararası alım heyeti çalışmalarıyla farklı ülkelerden gelecek profesyonel satın almacılar, Türk üreticilerle bir araya gelecek. Böylece ANAMOB, yüksek ziyaretçi hacmini nitelikli profesyonel alıcı profiliyle buluşturarak beş gün boyunca Kayseri’de güçlü bir ticaret ortamı oluşturacak.

52’DEN FAZLA ÜLKEDEN KAYSERİ’YE

ANAMOB’un uluslararası çalışmaları bu yıl da geniş bir coğrafyada yürütüldü. Avrupa’dan Balkanlara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya, Kafkaslardan Orta Asya’ya uzanan farklı pazarlardan sektör profesyonellerinin fuarda yer alması bekleniyor.

52’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde yabancı ziyaretçi ve profesyonel alıcının hedeflendiği ANAMOB 2026 ile Kayseri mobilya sektörünün uluslararası pazarlardaki ticari bağlantılarının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ALICIYLA ÜRETİCİ AYNI MASADA

ANAMOB 2026 kapsamında gerçekleştirilecek B2B ikili iş görüşmeleriyle uluslararası satın almacılar ve yerli üreticiler planlı görüşmelerde bir araya gelecek.

Profesyonel alıcıların ilgilendikleri ürün grupları, satın alma ve tedarik ihtiyaçları ile yeni üretici arayışları dikkate alınarak gerçekleştirilecek eşleştirmeler sayesinde, doğru alıcıların doğru üreticilerle doğrudan temas kurması sağlanacak.

Böylece fuar süresince kurulan bağlantıların yeni siparişlere, ihracat fırsatlarına ve uzun vadeli ticari iş birliklerine dönüşmesi hedefleniyor.

KAYSERİ’NİN ÜRETİM GÜCÜ DÜNYAYLA BULUŞACAK

Türkiye’nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Kayseri, ANAMOB ile üretim gücünü bir kez daha ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerine taşıyacak.

Ev mobilyasından oturma gruplarına, yatak ve yemek odalarından genç odalarına, yatak ve uyku ürünlerinden tamamlayıcı mobilya ve dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir ürün çeşitliliği fuarda profesyonel alıcıların karşısına çıkacak.

ANAMOB, üreticilere mevcut ticari ilişkilerini geliştirme ve yeni pazarlara ulaşma imkânı sunarken, alıcılara da Türk mobilya sektörünün üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini aynı çatı altında değerlendirme fırsatı sağlayacak.

5 YILIN BİRİKİMİYLE ANAMOB

Beşinci kez gerçekleştirilecek ANAMOB, geride bıraktığı dört yılın deneyimini 2026 yılında daha güçlü bir ticari buluşmaya taşımaya hazırlanıyor.

Üretim, tasarım, ürün çeşitliliği, rekabetçi fiyat ve ticaret ekseninde büyüyen fuar; üreticiler için yeni pazarların, profesyonel alıcılar için yeni tedarik kaynaklarının ve sektör için yeni iş birliklerinin buluşma noktası olacak.

20 bin metrekare stand alanı, yüzde 100 doluluk, 125 katılımcı, 140’tan fazla marka, 25 binin üzerinde ziyaretçi hedefi ve 52’den fazla ülkeden uluslararası katılımla mobilya ticaretinin kalbi 7–11 Ekim’de ANAMOB’da atacak.

Ücretsiz ziyaretçi kaydı için:

ANAMOB 2026 Ziyaretçi Kayıt Formu?

https://nobelanamob.com/ziyaretci-olun

ANAMOB 2026 – 5. Anadolu Mobilya Fuarı

7–11 Ekim 2026

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi

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