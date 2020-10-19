Türk Telekom, Süper Lig'de 4'te 3 yaptı - Son Dakika

Türk Telekom, Süper Lig'de 4'te 3 yaptı

19.10.2020 13:30
Türk Telekom, Süper Lig'de 4'te 3 yaptı, System.String[]

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece'yi uzatmalarda 95-89 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece'yi uzatmalarda 95-89 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesinde Türk Telekom, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi ağırladı. Dengeli başlayan ilk çeyrekte, hakem molasına, başkent ekibin üstünlüğü ile gidildi. Muhammed Baygül'ün sayılarıyla 17-10'luk üstünlük yakalayan Türk Telekom, ilk periyotu 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Eldrige'i etkili kullanan konuk ekip, farkı kapattı. Mücadelede 12. dakika 26-26 eşitlikle geçilirken, Türk Telekom pota altını Büyükçekmece ise çizgi dışını etkili kullandı. Devreye 41-40 konuk ekip üstünlüğü ile gidildi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da basit top kayıpları yaparak, hücum fırsatlarını harcadı. Çeyreğin büyük bir bölümünde skor hakimiyeti sürekli el değiştirirken, son bölümlerde serbest atışlar üçüncü çeyrek sonucunu Arel Üniversitesi Büyükçekmece lehine belirledi: 53-58

Final çeyreğinde Türk Telekom, farkı kapatmak için baskılı oynadı. Özellikle Tyler Ennis'in boyalı bölgedeki etkili oyunuyla farkı kapatan Türk Telekom, 38. dakikada Michael Eric ile eşitliği sağladı. Son 1 dakikaya 81-79 öne giren Başkent temsilcisi, 44 saniye kala Anderson'un basketine engel olamadı ve maçın normal süresi 81-81 eşitlikle tamamlandı. Uzatma periyotunda mücadelenin sonlarındaki coşkulu oyununu sürdüren Türk Telekom, maçı 95-89 kazandı.

Başkent ekibi, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. - İSTANBUL

Türk Telekom, Süper Lig'de 4'te 3 yaptı

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Büyükçekmece, Türk Telekom, Başkent, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk Telekom, Süper Lig'de 4'te 3 yaptı - Son Dakika Spor

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