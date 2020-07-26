Türkiye'de kelaynak sayısı hızla artıyor - Son Dakika

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa Bilecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda kelaynak üretim faaliyetleri hızla devam ediyor. İstasyondaki kelaynak sayısı, bu yılki 68 katılımla birlikte 285'e ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü'nce nesli tehlike altında olan kelaynakların üretim faaliyetlerine büyük bir hızla devam ediliyor. DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa Bilecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda üretim faaliyetleri tamamlanarak bu yılki kafese alım işlemleri sona erdi. Üreme dönemlerinde serbest bırakılan kelaynaklar, üreme dönemlerinin sona ermesiyle birlikte yeniden kafeslerine alındı. Üreme dönemindeki başarılı çalışmalar sonucunda ciddi bir başarı elde edilerek kelaynak sayısında büyük bir artış yaşandı. Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nun kurulduğu günden bu yana en çok yavru bireyin elde edildiği bu yılda, istasyona toplam 68 adet yeni yavru birey katıldı. Yeni bireylerle birlikte istasyondaki kelaynak sayısı 285'e ulaştı.