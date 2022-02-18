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ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi

18.02.2022 11:09

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan ve üremeleri için doğaya bırakılan kelaynaklardan bu yıl yüksek sayıda yavru bekleniyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan ve üremeleri için doğaya bırakılan kelaynaklardan bu yıl yüksek sayıda yavru bekleniyor.

Bölgede "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor. Veteriner kontrolünde istasyonda yaşamlarına devam eden kelaynaklar, yağsız kıyma, tuzsuz peynir, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç ve tavuk yeminden oluşan özel menüyle besleniyor.

Birecik'teki istasyonda kelaynaklardan 2011'de 27, 2012'de 33, 2013'de 34, 2014'de 42, 2015'te 52, 2016'da 38, 2017'de 45, 2018'de 64, 2019'da 25, 2020'de 68 ve 2021'de ise 72 yavru alındı. Üreme dönemi başlangıcı nedeniyle 301 kelaynak bu yıl yeniden doğaya salındı.

"Nesli devam eden türe geçireceğimizi ümit ediyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, AA muhabirine, nesli tükenme tehlikesine giren kelaynakların, ilk kez 1977 yılında 2 ergin ve 9 yavruyla koruma altına alındığını ifade etti.

İstasyonda görevli personelin büyük özveriyle çalıştığını ve artan kuş sayısıyla da bu çalışmanın meyvelerini aldıklarını anlatan Çiçek, "Geçen yıl 301 kelaynak sayısına ulaştık ve bunun 15 tanesini geçen yıl doğaya bırakmak suretiyle göçe zorladık. Bu göçün neticesini de İsrail- Mısır sınırında kuş gözlemcilerinin yapmış olduğu tespitlerden bize ulaşan görüntülerle elde etmiş bulunmaktayız. İnşallah bu yıl da hedeflediğimiz noktaları geçtiğimizde yeni bir göçe salım işlemi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu sayede kelaynaklarımızı nesli tükenmekte olan türden, nesli devam eden türe geçireceğimizi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Çiçek, kelaynakların baharın müjdecisi ve sadakatin simgesi olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Geçen yıl 72 kelaynak yavrumuzu yetiştirdik ve sayımızı 301'e ulaştırdık. Bu yıl doğaya 301 kelaynağımızı saldık. İnşallah temmuz ayı itibarıyla da bu sayımızı daha da arttıracağız. Yine rekor sayıda yavru elde edeceğimizi düşünüyoruz, çünkü göstergeler ve şartlar onu gösteriyor. Elde edeceğimiz yavrularla da 301'i daha da yukarılara taşıyacağız, inşallah göç yollarına salacağız. Neslinin tükenmesini önleyeceğiz."

ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi
ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Kelaynak, Fas, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Koruma altındaki kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi - Son Dakika


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