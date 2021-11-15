Türkşeker, şeker fiyatını 5,30 lira olarak belirledi - Son Dakika

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu.

Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.

Duyuruda yer alan tablo şu şekilde:

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