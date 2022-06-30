Tuzla'da babasının iş yerine gelen 13 yaşındaki çocuk, camdan sarkıp düştü

Tuzla'da babasının çalıştığı iş yerine gelen 13 yaşındaki çocuk, camdan baktığı esnada dengesini kaybedip üçüncü kattan deponun çatısına düştü. Ekiplerin çocuğu kurtarmak için seferber olduğu anlar havadan görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 20.00 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde ki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, babasının iş yerine gelen 13 yaşındaki Erdem Dalkılıç, camdan baktığı sırada dengesini kaybedip üçüncü kattan deponun çatısına düştü. Büyük bir ses duyan baba Cemal Dalkılıç, camdan baktığı sırada oğlunun camdan düştüğünü görünce büyük bir şok yaşadı. Olay üzerine baba Cemal Dalkılıç, panikle polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri deponun çatısında yaralı bir şekilde yatan 13 yaşındaki Erdem Dalkılıç'ı kurtarmak için harekete geçti. Ekiplerin yarım saatlik çalışmaları sonrası Dalkılıç, itfaiye ekipleri tarafından sepetli yangın merdiveniyle kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı bir şekilde çatıdan indirilen 13 yaşındaki Erdem Dalkılıç'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalkılıç'ı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Erdem Dalkılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ekiplerin çocuğu kurtarma operasyonu havadan dron ile görüntülendi.

"Bir ses duydum, baktım camdan düşmüş"

Konu hakkında konuşan baba Cemal Dalkılıç "Çocuğumla biz ders çalışıyorduk. Ben odamdaydım. Oğluma, 'Sen odaya git, bilgisayarı aç, hazırlığını yap, ders çalışacağız' dedim. Odaya gitti aradan 2 dakika geçti. Bir ses duydum. Odaya girdim. Odada yoktu Atölyeye koştum orada da yoktu. Tekrar bir ses duydum. Camdan baktım düşmüş. Kendini camdan sarkıtmış. Durumu iyi, bir şeyi yok" dedi. - İSTANBUL