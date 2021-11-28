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TUZLA'DA KADINLARA ÜCRETSİZ KİCK BOKS EĞİTİMİ - Son Dakika

TUZLA'DA KADINLARA ÜCRETSİZ KİCK BOKS EĞİTİMİ

28.11.2021 12:45

son dönemde artan kadına şiddet olayları nedeniyle Tuzla Belediyesi kick boks kurslarına ilgi artıyor.

son dönemde artan kadına şiddet olayları nedeniyle Tuzla Belediyesi kick boks kurslarına ilgi artıyor. Tuzla'da kadınlar, ücretsiz olarak verilen kurslara katılarak hem kick boks öğreniyor hem de herhangi bir şiddet olayında kendisini savunmayı öğreniyor. Kick boks sporunu seven kadınlar ise profesyonel sporcu olarak turnuvalara katılıyor.

Son dönemde ardan kadına şiddet olayları nedeniyle Tuzla Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlemiş olduğu kick boks kurslarına ilgi artıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla ücretsiz olarak başlatılan kurslara kadınlar son dönemlerde yoğun ilgi gösteriyor. Antrenörler tarafından, kadınlara olası şiddet olaylarından nasıl kurtulacağının teknikleri anlatılıyor.

'BU SPORA ŞİDDET MAĞDURU OLDUĞUM İÇİN BAŞLADIM'

Kurslara katılan Yasemin Yıldız, şiddet gördüğü için kick boks'a başladığını belirterek,? Bu spora şiddet mağduru olduğum için başladım. Şans eseri Tuzla Belediyesi'nin salonunu buldum. Şanslı olduğumuz taraf Tuzla Belediyesi'nin kanatları altında bir spor salonumuz olması ve antrenörlerin moral ve motivasyon açısından bizlere destek olması. Şiddet mağduru olarak birkaç senem geçti. En sonunda çok büyük bir şiddete maruz kaldığım için kolum sargılıydı. Savcılıktan çıktığım bir daha aynı şeyi yaşamamayı düşündüm. Nerede olursam olayım şiddete maruz kalabilirim. Kendimi korumak zorundaydım. Bu yüzden bu spora başladım? dedi.

'DOĞRU TEKNİĞİ DOĞRU ZAMANLAMADA UYGULARSANIZ TEKNİK GÜCÜ YENECEKTİR'

Tuzla Belediyesi Kick Boks Antrenörü Ümit Yılmaz,? Tuzla Belediyesi olarak uzak doğu sporlarının eğitimlerini veriyoruz. Çocuk yaş gruplarından tutun, ev hanımlarına kadar, profesyonel derecede kendisini geliştirmek isteyenlere kadar eğitimler veriyoruz. Az önce gösterdiğimiz teknikler bir kadının kendisini savunması için yeterlidir. Doğru tekniği, doğru zamanlamada uygularsanız teknik gücü yenecektir. Biz tüm bu eğitimlerimizi Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile ücretsiz olarak vermekteyiz? dedi.

Kurslara katılan ev hanımı Zeynep Yılmaz ise 'Tekniği iyi biliyorsanız bir erkeği bir hareket ile alt edebilirsiniz' dedi.

TUZLA'DA KADINLARA ÜCRETSİZ KİCK BOKS EĞİTİMİ
TUZLA'DA KADINLARA ÜCRETSİZ KİCK BOKS EĞİTİMİ
TUZLA'DA KADINLARA ÜCRETSİZ KİCK BOKS EĞİTİMİ
TUZLA'DA KADINLARA ÜCRETSİZ KİCK BOKS EĞİTİMİ

Tuzla Belediyesi, Kick Boks, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA KADINLARA ÜCRETSİZ KİCK BOKS EĞİTİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA KADINLARA ÜCRETSİZ KİCK BOKS EĞİTİMİ - Son Dakika
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