Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü - Son Dakika
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Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü

18.05.2022 09:53

Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü Tuzla'da bir alışveriş merkezi önünde araçlarını park eden vatandaşlardan otopark ücreti isteyen değnekçiler, araçlarını park eden sivil trafik polislerinden de para isteyince suçüstü yakalandı.

Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü

İSTANBUL - Tuzla'da bir alışveriş merkezi önünde araçlarını park eden vatandaşlardan otopark ücreti isteyen değnekçiler, araçlarını park eden sivil trafik polislerinden de para isteyince suçüstü yakalandı. Yakalanan değnekçiler polis merkezine götürüldü.

Tuzla'da Ahmet Kılıç Bulvarı'nda bir alışveriş merkezi önüne park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen şahıslar, yol üzerine park eden sivil trafik polislerinden de otopark ücreti istedi.

Polislere suçüstü yakalanan Ömer Ç., Hasan K., Abbas T. isimli değnekçiler 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. (karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) maddesi gereğince haklarında adli işlemleri yapılmak üzere Tuzla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü
Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü
Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü
Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü
Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü
Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü

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TUZLA'DA DEĞNEKÇİLERE SUÇÜSTÜ TUZLA'DA DEĞNEKÇİLERE SUÇÜSTÜ KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da sivil polislerden otopark parası isteyen değnekçilere suçüstü - Son Dakika


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