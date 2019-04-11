Son Dakika Haberleri: Ucuz Bir Popülizm ve Büyük Bir Hadsizlik Örneği"

Ucuz Bir Popülizm ve Büyük Bir Hadsizlik Örneği"

53 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesinin ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği olduğunu belirtti.

Ucuz Bir Popülizm ve Büyük Bir Hadsizlik Örneği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesinin ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği olduğunu belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun ayrıca paylaşımında Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Fransa, Emmanuel Macron, Güncel
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