Son Dakika Haberleri: UEFA Başkanı Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı
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UEFA Başkanı Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı

6 saat önce

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı. Ceferin, Boris Johson'ın burkalı Müslüman kadınlar için sarf ettiği sözleri hatırlatarak, İngiltere Başbakan’nın sözlerinin ırkçılık olaylarını körüklediğini ileri sürdü

UEFA Başkanı Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı, System.String[]

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı.


Geçen ekim ayında Bulgaristan-İngiltere karşılaşmasında Bulgar taraftarlarının ırkçı tezahüratını kınayan Johnson, UEFA'dan bu konuda daha sert olması çağrısında bulunmuştu.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:27 
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