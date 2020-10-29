Uğur Akkuş'a hapis şoku - Son Dakika

Uğur Akkuş'a hapis şoku

29.10.2020 14:35
Uğur Akkuş'a hapis şoku, System.String[]

Gonca Sağlam, evli oldukları dönemde tartışma sırasında burnunu kırdığı gerekçesiyle eski eşi Uğur Akkuş'tan şikayetçi olmuştu.

Gonca Sağlam, evli oldukları dönemde tartışma sırasında burnunu kırdığı gerekçesiyle eski eşi Uğur Akkuş'tan şikayetçi olmuştu. Sağlam'ın şikayeti üzerine Akkuş hakkında 3 yıl önce 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından iddianame hazırlanmış ve Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Akkuş'un kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle 1 yıl 7 ay 15 güne hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Akkuş'un pişmanlık göstermemesi, tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye olumlu bir kanaatinin oluşmaması nedeniyle cezasında indirime gitmedi.

Mahkeme ayrıca sanık Akkuş'un 'tehdit' suçundan yargılandığı davadan da delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

Uğur Akkuş'a hapis şoku

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uğur Akkuş'a hapis şoku - Son Dakika Magazin

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