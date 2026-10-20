Karadan ulaşılamayan yaralı Ukraynalı asker cepheden dronla kurtarıldı

BBC'nin haberine göre Ukrayna ordusu, cephe hattında yaralanan bir askerin insansız hava aracıyla havadan tahliye edildiği anları gösteren görüntüler yayımladı. Ordu, operasyonun cepheden yaralı asker taşıyan dünyadaki ilk dron tahliyesi olduğunu açıkladı.

Açıklamayı yapan 92. Taarruz Tugayı, yaralı askerin etrafının kara mayınlarıyla çevrili olduğunu ve bölgede yoğun Rus dron faaliyeti bulunduğunu, bu nedenle karadan kurtarma operasyonu düzenlenemediğini bildirdi.

Tugaya göre askeri taşıyan "ağır" sınıf altı pervaneli dron (heksakopter), uzaktan bir operatör tarafından kumanda edildi. Açıklamada, aracın "çok zor" koşullarda geçen operasyon boyunca dengesini korumayı başardığı vurgulandı.

Yaklaşık 25 saniyelik görüntülerde, askerin dronun altına bağlı bir askı düzeneğinde oturur halde havada taşındığı görülüyor.

BBC Verify, videodaki askeri personelin kimliğini doğruladığını, görüntülerde yapay zekâ ile üretim ya da oynama izine rastlamadığını açıkladı.

Kaynak: BBC