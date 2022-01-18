Ülkeden kaçtığı iddia edilen Nazarbayev: "Hiçbir yere gitmedim" - Son Dakika

- Ülkeden kaçtığı iddia edilen Nazarbayev: "Hiçbir yere gitmedim"

BİŞKEK - Kazakistan'ın akaryakıta yapılan zamların ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönen protestoların ardından ülkeyi terk ettiği ifade edilen eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ilk kez halka seslendi.

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan protestolar hükümetin geri adım atmasına rağmen büyüyerek şiddet olaylarına dönüşmüştü. toplam 225 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 393'ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 4 bin 353 kişinin de yaralandığı olayların ardından ülkeyi terk ettiği iddia edilen Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ilk kez ulusa seslendi. Yaşananların Kazakistan'ı sarstığını belirten Nazarbayev, olayların amacının ülke bütünlüğünü ve devlet temellerini bozmak olduğunu dile getirdi. Yaşanan trajik olayların herkes için bir ders olduğunu söyleyen Nazarbayev, olayları organize edenlerin araştırılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Nazarbayev, 2019 yılında yetkilerini Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e devrettiğini hatırlatarak, "O zamandan beri ben bir emekliyim ve şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatteyim ve hiçbir yere gitmedim" dedi.

"Elitler arasında herhangi bir anlaşmazlık yok"

Cumhurbaşkanı Tokayev'in iktidar yetkisine sahip olduğuna dikkati çeken Nazarbayev, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Nur Otan Partisinin başkanı seçilecek. Bu nedenle parti üyeleri arasında herhangi bir çatışma veya anlaşmazlık yok. Bu konuyla ilgili söylentiler tamamen asılsızdır" ifadesini kullandı. Nazarbayev, 30 yıl boyunca vatana için hizmet ettiğini kaydederek, devletin sınırlarını güçlendirdiklerini, ilerici reformlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Krizi aşacağız ve daha güçlü olacağız"

Nazarbayev, "Biz birlikte bağımsız Kazakistan'ı inşa ettik, sosyal ve ekonomik kalkınmada önemli sonuçlar elde ettik, sadece Orta Asya'da değil aynı zamanda Bağımsız Devletler Topluluğunda da birçok göstergelerde lider olduk" diye konuştu. Kazakistan'ın uluslararası toplumda tanınabilir ve saygın devlet haline geldiğini kaydeden Nazarbayev, bunun ülke halkının dayanışması ve birliğinin sonucu olduğunu söyledi. Ülkede istikrar ve huzurun her zaman kendisinin amacı olduğunu ifade eden Nazarbayev, "Hepimiz bu kalıcı değerlere sahip çıkmalıyız. Biz kesinlikle bu krizi aşacağız ve daha da güçlü olacağız" dedi. Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Tokayev'in halkın refahının artırılmasına yönelik reform programının desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Olayların ardından Nazarbayev'in ortanca kızı Dinara Kulibayeva'nın eşi iş adamı Timur Kulibayev, Ulusal Girişimciler Odası 'Atameken'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazına tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva'nın eşi Kayrat Şaripbayev, KazakGaz Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Nazerbayev'in küçük kızı Aliya Nazarbayeva'nın eşi Dimaş Dosanov'un da başkanı olduğu ulusal petrol taşıyıcı şirketi 'KazTransOil'den istifa ettiği bildirildi.