Ülkühan Atmaca Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ülkühan Atmaca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ülkühan Atmaca Son Yolculuğuna Uğurlandı
31.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da evinin camını silerken düşen öğretmen Ülkühan Atmaca, cenaze namazının ardından defnedildi.

ERZURUM'da 3'üncü kattaki evinin camını silmek isterken düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi öğretmen Ülkühan Atmaca (45) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'ndaki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca, 3'üncü kattaki evinin pencere camlarını silerken dengesini kaybedip düştü. Olayı gören kızının yardımına koştuğu öğretmenin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ülkühan Atmaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmen Atmaca'nın dairesinden düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ülkühan Atmaca, bugün ikindi namazı sonrası Narmanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ülkühan Atmaca'nın cenazesine yakınları, meslektaşları, öğrencilerinin yanı sıra yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

'AFFET ANNE TOPRAK SENİ İNCİTMESİN'

Annesinin tabutuna sarılan oğlu Yusuf, "Anne affet, nur içinde yat toprak seni incitmesin" dedi. Ülkühan öğretmenin cenazesi daha sonra Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkühan Atmaca Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:26:51. #7.11#
SON DAKİKA: Ülkühan Atmaca Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.