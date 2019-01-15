Son Dakika Haberleri: Uludağ Yolunda Tipi Ve Sis; Araçlar Yolda Kaldı

Uludağ Yolunda Tipi Ve Sis; Araçlar Yolda Kaldı

17 dakika önce

BURSA'nın yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Bursa-Uludağ yolunda etkili oluyor.

Uludağ Yolunda Tipi Ve Sis; Araçlar Yolda Kaldı, System.String[]
BURSA'nın yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Bursa- Uludağ yolunda etkili oluyor. Yoğun tipi ve sisin hakim olduğu dağ yolunda birçok araç yolda kalırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi alıyor.

Bursa'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kısa süre içerisinde karla kaplanan Bursa-Uludağ yolunda tipi ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok araç yolda kalırken çok sayıda hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Yoğun sis sebebi ile görüş meseafesi 10 metreye kadar düştü.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi devam ederken, jandarma ekipleri, zincirsiz ve kış lastiksiz araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor. Araçları ile yolda kalan vatandaşların zincir taktığı görülürken, kara saplanan araçlar ise çekici yardımı ile kurtarılıyor. Bursa'nın yüksek kesimlerdeki kar yağışının yarın akşama kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

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