Ümraniye'de apartman dairesi alev alev yandı, 10 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ümraniye'de 5 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, binada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye sevk edildi.

Yangın, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Turunç sokakta 17.30 sıralarında 5 katlı binanın 2. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireye sardı. Daireden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye sevk edildi. - İSTANBUL