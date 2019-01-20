Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor - Altay: 2-3

Ümraniyespor - Altay: 2-3

1 saat önce

STAT: Ümraniye BelediyesiHAKEMLER: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Utku TunavelioğluÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Appindangoye, Dialiba, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Leandrinho (Dk. 54 Tarık Tekdal), Madinda (Dk. 61 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk.

Ümraniyespor - Altay: 2-3, System.String[]


STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Utku Tunavelioğlu

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Appindangoye, Dialiba, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Leandrinho (Dk. 54 Tarık Tekdal), Madinda (Dk. 61 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 83 Bahadır Taşdelen)

ALTAY: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu, Kappel (Dk. 90 Atakan Çankaya), Tatos (Dk. 85 İbrahim Akın), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 65 Putsila), Paixao

GOLLER: Dk. 87 Dialiba, Dk. 90+2 Recep Aydın (Ümraniyespor) - Dk. 61 ve 90+5 Paixao, Dk. 79 Kappel (Altay

KIRMIZI KART: Dk. 48 Appindangoye (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Atabey Çiçek, Tarık Tekdal, Timur Temeltaş (Ümraniyespor) Paixao, Putsila, İbrahim Öztürk (Altay)

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Ümraniyespor'un gollerini 87'nci dakikada Dialiba ile 90+2'nci dakikada Recep Aydın kaydederken, Altay'ın golleri 61 ve 90+5'inci dakikalarda Paixao ve 79'uncu dakikada Kappel attı. Mücadelenin 48'inci dakikasında ise ev sahibi ekipten Appindangoye kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

Merthan Açıl, Recep Aydın, Altay, Spor
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